Про це інформує пропагандистське видання РИА Новости.
Посол наголосив, що існування Талібану – дійсність, і з ним необхідно працювати.
“Талібан, як би до нього не ставився, — це реальність, якої неможливо уникнути. Тому ми повинні працювати з ними там, де це відповідає інтересам Росії та там, де це потрібно для вирішення завдань, які стоять перед Росією”, — сказав Дмитро Жирнов.
У Москві мають початися переговори між делегацією міністерства промисловості і торгівлі Афганістану, направленою урядом Талібану, з російськими партнерами, додав Жирнов.
Кабул також планував обговорити постачання олії, зерна, соняшникової олії.
Посол России в Кабуле обозначил принципы работы с талибами*, отметив, что нужно работать с ними там, где это отвечает интересам Москвыhttps://t.co/MZMGOhDwoh pic.twitter.com/04CUy4XqMD
— РИА Новости (@rianru) August 15, 2022
- 22 червня афганську провінцію Пактика сколихнув потужний землетрус магнітудою у 6 балів за шкалою Ріхтера. Через нього загинуло щонайменше 1000 осіб, та ще близько 1500 отримали поранення.