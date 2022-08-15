Російський посол у Кабулі заявив, що співпрацювати з Талібаном необхідно там, де це в інтересах Москви.

Про це інформує пропагандистське видання РИА Новости.

Посол наголосив, що існування Талібану – дійсність, і з ним необхідно працювати.

“Талібан, як би до нього не ставився, — це реальність, якої неможливо уникнути. Тому ми повинні працювати з ними там, де це відповідає інтересам Росії та там, де це потрібно для вирішення завдань, які стоять перед Росією”, — сказав Дмитро Жирнов.

У Москві мають початися переговори між делегацією міністерства промисловості і торгівлі Афганістану, направленою урядом Талібану, з російськими партнерами, додав Жирнов.

Кабул також планував обговорити постачання олії, зерна, соняшникової олії.

Посол России в Кабуле обозначил принципы работы с талибами*, отметив, что нужно работать с ними там, где это отвечает интересам Москвыhttps://t.co/MZMGOhDwoh pic.twitter.com/04CUy4XqMD — РИА Новости (@rianru) August 15, 2022