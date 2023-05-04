Про це повідомляє Reuters посиланням на джерела.

Невдалі перемовини стали серйозною невдачею для індійських імпортерів дешевих нафти та вугілля з РФ, які очікували, що їм дозволять платити за ресурси в рупіях, адже це знизило б витрати на конвертацію валюти.

Зважаючи на високий торговельний розрив на користь Росії, Москва вважає, що в кінцевому підсумку вона матиме річний профіцит рупії у розмірі понад 40 мільярдів доларів, якщо такий механізм буде розроблено, і вважає, що накопичення індійської валюти є “небажаним”.

Рупія не є повністю конвертованою. Частка Індії у світовому експорті товарів також становить близько 2%, і ці фактори зменшують необхідність для інших країн тримати рупії.

Індія почала вивчати механізм розрахунків у рупіях з Росією незабаром після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, але жодних повідомлень про угоди в рупіях не було. Більша частина торгівлі здійснюється в доларах, але дедалі більша кількість здійснюється в інших валютах, таких як дирхам ОАЕ.

Обидві сторони говорили про спрощення торгівлі в місцевих валютах, але керівні принципи не були формалізовані.

Росії незручно тримати рупії і вона хоче отримувати оплату в китайських юанях або інших валютах, сказав урядовець Індії, який брав участь у дискусіях.

“Ми більше не хочемо говорити про розрахунки в рупіях, цей механізм просто не працює. Індія робила все можливе, щоб спробувати, та це спрацювало”, — сказало інше джерело.

З моменту вторгнення Росії в Україну імпорт Індії з Росії зріс з 10,6 мільярда доларів до 51,3 мільярда доларів.

Нафта зі знижкою склала значну частину імпорту Індії, збільшившись за цей період у дванадцять разів. Водночас експорт з Індії дещо знизився.

Джерело зазначило, що обидві країни почали шукати альтернативи після того, як механізм розрахунків у рупіях не спрацював, але не надав подробиць.

Джерела також заявили, що торгівля з Росією триває, попри санкції та проблеми з оплатою.

“Зараз ми здійснюємо деякі платежі в дирхамах та кількох інших валютах, але більшість все ще в доларах. Розрахунки відбуваються різними способами, також використовуються треті країни”, — сказав один з урядовців.

За словами офіційних осіб, індійські трейдери зараз також здійснюють деякі торгові платежі за межами Росії.

“Треті сторони використовуються для розрахунків за торгівлею з Росією. Немає заборони на транзакції з іншими країнами через SWIFT. Таким чином, платежі здійснюються третій країні, яка направляє їх або компенсує за свою торгівлю з Росією”, — сказав один з посадовців.

Про те, чи надходили гроші також через Китай, індійський посадовець сказав: “Так, включаючи Китай”.