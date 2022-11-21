Про це повідомило Reuters.

За шість місяців із 1 квітня імпорт добрив Індією з Росії зріс на 371%, до рекордних 2,15 млн тонн. Анонімний високопоставлений урядовець заявив, що після російського вторгнення до України “Індія щосили намагалася отримати добрива за розумними цінами”.

“Російські постачання були своєчасними і за розумними цінами. Це допомогло нам уникнути можливого дефіциту”, — сказав чиновник.

На світовому ринку ціни на добрива підскочили з березня. У такий спосіб ринок відреагував на те, що західні країни ввели санкції проти постачання добрив з Росії та Білорусі.

Минулого року РФ і РБ постачали близько 40% світового експорту калію. Частка Росії була близько 22% світового експорту аміаку, 14% світового експорту карбаміду та близько 14% моноамонійфосфату (МАФ). Ці речовини є всіма основними видами добрив.

Анонімний представник галузі, який веде переговори із закордонними постачальниками від імені індійських покупців, зазначив, що інколи Індія отримувала знижки більш ніж на 70 доларів за тонну в порівнянні зі світовими цінами. У результаті РФ знайшла великого покупця, який може замінити європейські країни.

Відтак скоротився експорт Китаю до Індії, до 1,78 млн тонн у першій половині 2022/23 року, через сплеск з боку РФ. Також скоротився експорт з інших країн, таких як Йорданія, Єгипет та Об’єднані Арабські Емірати тощо.

Минулого фінансового року частка Росії в індійському імпорті становила близько 6%, тоді як Китаю – 24%. Цього року РФ збільшила присутність на ринку до 21%.

У першій половині цього фінансового року загальний обсяг імпорту добрив Індією впав на 2,4% порівняно з минулим роком, до 10,27 млн тонн. Водночас у вартісному вираженні імпорт за цей період збільшився на 59%, до 7,4 млрд доларів.