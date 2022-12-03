Про це в етері телемарафону повідомила голова об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.
За її словами, росіяни вивели у Чорне море 18 своїх кораблів.
“Зараз на бойовому чергуванні чотири ракетоносія, два з яких підводні – це 24 ракети типу “Калібр”, які готові до використання, треба розуміти, усвідомлювати і пам’ятати про те, що ворог може практикувати масовані ракетні удари, які вони полюбляють робити саме з комплексу озброєння і надводного, і підводного, і повітряного базування, тому до сигналів повітряної тривоги ставимося серйозно, виконуємо всі необхідні заходи, але без усілякої паніки, паніка – це теж зброя ворога”, – наголосила вона.
Водночас Гуменюк зауважила, що через погодні умови росіянам буде непросто завдавати ударів з моря.
“Я часто повторюю, що море на нашому боці, і цього разу також. Нарощуються штормові погодні умови та посилюється вітряна обстановка. Ворог вивів наразі на бойове чергування 18 кораблів, вони майже всі намагаються вивести з бази (в окупованому Криму – ред.), оскільки це може бути дуже небезпечно як з позиції шторму ,так і взагалі, у їхньому розумінні”, – сказала вона.
- В оперативному командуванні “Південь” попередили про високу ймовірність нового масованого ракетного удару росіян по території України.