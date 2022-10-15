Країни-члени Міжнародного валютного фонду 14 жовтня майже одностайно закликали Росію припинити війну в Україні, назвавши конфлікт єдиним найбільшим фактором, що сприяє інфляції та уповільнює світову економіку.

Про це повідомляє Reuters.

Однак міністерка економіки Іспанії Надія Кальвіньйо під час пресконференції повідомила, що Росія укотре заблокувала консенсус щодо видання спільного комюніке під час засідання Міжнародного валютно-фінансового комітету.

Кальвіньйо додала, що заклик до припинення війни був потужнішим, ніж на засіданнях МВФ і Світового банку у квітні, оскільки повномасштабна війна впливає продовольчу та енергетичну безпеку, зростання цін і ризики для фінансової стабільності.

“Це дуже ясно для людського, практичного, об’єктивного рівня. Зупиніть війну. Зупиніть війну. Це найпростіший спосіб привести світову економіку в кращу форму. Зупиніть війну”, – сказала очільниця МВФ Крісталіна Георгієва.

З таким же закликом виступила міністерка фінансів США Джанет Єллен, яка сказала на окремій пресконференції, що, розмірковуючи про економічні відповіді, “очевидно, що є найважливішим, і всі погоджуються, що Росія повинна припинити війну проти України”.

Те що РФ заблокувала комюніке, змусило керівний комітет МВФ оприлюднити заяву голови, наголосила Кальвіньйо додавши, що вона демонструє міцну згоду з багатьох економічних питань.

Опозиція Росії таким закликам змусила керівний комітет МВФ оприлюднити заяву голови, сказав Кальвіньйо, додавши, що це демонструє міцну згоду з багатьох економічних питань.

У заяві МВФ закликав центральні банки прагнути до цінової стабільності, тоді як у фіскальній політиці пріоритетом має бути захист вразливих груп населення від підвищення вартості життя.

“Ми забезпечимо узгодженість загальної монетарної та фіскальної позиції з належним урахуванням додаткової ролі структурної політики в пом’якшенні компромісів”, – йдеться в заяві.

Щодо валют, у заяві визнається тиск, який створює сильний долар США.

“Визнаючи, що багато валют значно змінилися цього року з підвищеною волатильністю, ми підтверджуємо наші зобов’язання щодо обмінних курсів, як це було зроблено у квітні 2021 року”, – йдеться в заяві.