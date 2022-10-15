Про це повідомляє Reuters.
Однак міністерка економіки Іспанії Надія Кальвіньйо під час пресконференції повідомила, що Росія укотре заблокувала консенсус щодо видання спільного комюніке під час засідання Міжнародного валютно-фінансового комітету.
Кальвіньйо додала, що заклик до припинення війни був потужнішим, ніж на засіданнях МВФ і Світового банку у квітні, оскільки повномасштабна війна впливає продовольчу та енергетичну безпеку, зростання цін і ризики для фінансової стабільності.
“Це дуже ясно для людського, практичного, об’єктивного рівня. Зупиніть війну. Зупиніть війну. Це найпростіший спосіб привести світову економіку в кращу форму. Зупиніть війну”, – сказала очільниця МВФ Крісталіна Георгієва.
З таким же закликом виступила міністерка фінансів США Джанет Єллен, яка сказала на окремій пресконференції, що, розмірковуючи про економічні відповіді, “очевидно, що є найважливішим, і всі погоджуються, що Росія повинна припинити війну проти України”.
Те що РФ заблокувала комюніке, змусило керівний комітет МВФ оприлюднити заяву голови, наголосила Кальвіньйо додавши, що вона демонструє міцну згоду з багатьох економічних питань.
Опозиція Росії таким закликам змусила керівний комітет МВФ оприлюднити заяву голови, сказав Кальвіньйо, додавши, що це демонструє міцну згоду з багатьох економічних питань.
У заяві МВФ закликав центральні банки прагнути до цінової стабільності, тоді як у фіскальній політиці пріоритетом має бути захист вразливих груп населення від підвищення вартості життя.
“Ми забезпечимо узгодженість загальної монетарної та фіскальної позиції з належним урахуванням додаткової ролі структурної політики в пом’якшенні компромісів”, – йдеться в заяві.
Щодо валют, у заяві визнається тиск, який створює сильний долар США.
“Визнаючи, що багато валют значно змінилися цього року з підвищеною волатильністю, ми підтверджуємо наші зобов’язання щодо обмінних курсів, як це було зроблено у квітні 2021 року”, – йдеться в заяві.
- Україна отримала від Міжнародного валютного фонду 1,3 млрд доларів додаткового екстреного фінансування. Кошти спрямують для першочергових потреб.