Про це йдеться у повідомленні мініоборони Сполучного Королівства з посиланням на дані розвідки

Зазначається, що окупанти намагаються оточити Сєвєродонецьк, Лисичанськ та Рубіжне. На даний час північний та південний напрямки цього наступу розділені близько 25 км, які утримують українські військові.

ЗСУ показали сильний спротив росіянам, займаючи добре укріплені оборонні позиції. Завдяки давно створеній Операції об’єднаних сил, українським воїнам вдасться зберігати ефективне командування та контроль над цією лінією фронту.

Проте РФ все ж вдалось досягти деяких успіхів, зокрема завдяки артилерії.

Якщо росіянам вдасться захопити Сєвєродонецьк, це приведе до утворення котла і вся Луганська область опиниться під російською окупацією. Це, наразі, головна ціль Росії, однак вона є лише частиною плану щодо захоплення всього Донбасу.

“Якщо лінія фронту на Донбасі просуватиметься далі на захід, це розширить російські лінії зв’язку та, ймовірно, призведе до подальших труднощів із матеріально-технічним забезпеченням”, – зауважили у британській розвідці.