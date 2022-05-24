Про це очільник Української держави розповів під час вечірнього відеозвернення 23 травня.
За його словами, найважча бойова ситуація зараз спостерігається у Бахмуті, Попасній, Сєвєродонецьку. На цьому напрямку російські окупанти зосередили найбільшу активність.
“Вони влаштували там бійню і намагаються знищити все живе. Ніхто не руйнував Донбас так, як це роблять на сьогодні російські військові”, – сказав Зеленський.
Він додав, що росіяни дуже хочуть показати, що не відступлять з тимчасово окупованих території Харківської, Херсонської, Запорізької областей та Донбасу. На окремих напрямках окупанти продовжують наступ, а кудись підтягують резерви, аби зміцнити свої позиції.
“Найближчі тижні війни будуть складними, але у нас немає жодної альтернативи, окрім як боротися”, – додав президент.
- Нагадаємо, упродовж понеділка, 23 травня, українські військові відбили 16 атак російських окупантів на Донбасі.
- Також повідомлялось, що президент США Джо Байден написав текст у культовий журнал про Володимира Зеленського, котрий увійшов до рейтингу 100 найвпливовіших людей 2022 року. Він зазначив, що коли Путін розпочав свою жорстоку війну проти України, та українцям потрібен був їхній лідер, слова Зеленського лунали світом: “президент тут”.
- Раніше Володимир Зеленський заявив, що у Чернігівській області внаслідок російського авіаудару загинули 87 осіб. Атака відбулася 17 травня у селищі Десна.