Президент України Володимир Зеленський заявив, що найближчі тижні війни будуть для України дуже складними. Він наголосив, що найважча бойова ситуація - на Донбасі.

Про це очільник Української держави розповів під час вечірнього відеозвернення 23 травня.

За його словами, найважча бойова ситуація зараз спостерігається у Бахмуті, Попасній, Сєвєродонецьку. На цьому напрямку російські окупанти зосередили найбільшу активність.

“Вони влаштували там бійню і намагаються знищити все живе. Ніхто не руйнував Донбас так, як це роблять на сьогодні російські військові”, – сказав Зеленський.

Він додав, що росіяни дуже хочуть показати, що не відступлять з тимчасово окупованих території Харківської, Херсонської, Запорізької областей та Донбасу. На окремих напрямках окупанти продовжують наступ, а кудись підтягують резерви, аби зміцнити свої позиції.

“Найближчі тижні війни будуть складними, але у нас немає жодної альтернативи, окрім як боротися”, – додав президент.