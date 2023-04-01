Про це в етері телемарафону “Єдині новини” повідомила речниця оперативного командування “Південь” Наталія Гуменюк.
За її словами, оскільки у морі зник шторм, зріс ризик ракетного удару по Україні.
Гуменюк пояснила, що через покращення погоди російські окупанти вивели у Чорне море більше кораблів. Зокрема зросла кількість ворожих ракетоносіїв.
“Ми фіксуємо три ракетоносії, два з яких надводні і один підводний. В такому випадку сумарний залп “Калібрів” може сягати 20. Ймовірність ракетного удару зростає. Загроза дуже висока”, – наголосила Гуменюк.
Також вона зауважила, що на даний час активність російської авіації низька, однак ситуація може змінюватись досить динамічно.
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