У зв'язку із покращенням погодних умов Росія збільшила корабельне угрупування у Чорному морі. Зросла і кількість ракетоносіїв.

Про це в етері телемарафону “Єдині новини” повідомила речниця оперативного командування “Південь” Наталія Гуменюк.

За її словами, оскільки у морі зник шторм, зріс ризик ракетного удару по Україні.

Гуменюк пояснила, що через покращення погоди російські окупанти вивели у Чорне море більше кораблів. Зокрема зросла кількість ворожих ракетоносіїв.

“Ми фіксуємо три ракетоносії, два з яких надводні і один підводний. В такому випадку сумарний залп “Калібрів” може сягати 20. Ймовірність ракетного удару зростає. Загроза дуже висока”, – наголосила Гуменюк.

Також вона зауважила, що на даний час активність російської авіації низька, однак ситуація може змінюватись досить динамічно.