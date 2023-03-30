Про це в етері телемарафону “Єдині новини” повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
Він наголосив, що окупанти практично щоденно використовують кориговані крилаті авіабомби у прифронтовій зоні.
“Це нова загроза, яка постала перед нами: не залітаючи в зону ураження нашої ППО, вони скидають ці бомби. Бомби по 500 кг летять десятки кілометрів, нагадаю, ця бомба має бойову частину, з цим треба щось робити. Не тільки засобами ППО, які ми чекаємо, але все ж таки посилювати тиск і роботу із західними партнерами щодо створення авіаційної коаліції та надання Україні винищувачів”, – зазначив Ігнат.
Речник Повітряних сил додав, що Україна точно знає, який тип літаків потрібен аби протистояти постійним російським атакам, адже системи ППО не в змозі покрити всю територію держави.
- За даними ЗМІ, російські війська, ймовірно, вперше застосували у повномасштабній війні проти України нові плануючі авіабомби УПАБ-1500В, що обладнані інерціальною та супутниковою системами навігації.