За результатами опитування, за останні пів року 59% громадян України відчули погіршення власного економічного становища. На покращення економіки країни у майбутньому очікують 35%.

Джерело: соціологічна група “Рейтинг“.

Щодо власного економічного становища 35% заявили, що воно не змінилося. Лише 6% відчули покращення. Про економіку країни у майбутньому 28% респондентів думають, що нічого не зміниться, ще 26% очікують погіршення.

Оцінки становища в Україні загалом – гірші: 75% відчули погіршення, 14% – кажуть про відсутність змін, ще 8% заявили про покращення.

31% опитаних мають надію, що наступного року їхнє особисте економічне становище покращиться. Ще 39% вважають, що воно не зміниться, а 17% – мають песимістичні погляди щодо цього.

Порівнюючи ситуацію з минулим роком, є зміни. Зокрема кількість тих, хто відчував покращення, у динаміці не збільшилась. Водночас негативні оцінки дещо зменшились: з 75% у липні 2022 року до 59% зараз. Також знизились і негативні оцінки становища в Україні (з 36% до 26%) – разом зі збільшенням кількості тих, хто не помітив змін.

“Також у питанні майбутніх очікувань – і щодо себе, і щодо країни – спостерігається збільшення кількості тих, хто очікує стабільності та зменшення тих, хто очікує погіршення. Кращі оцінки стану власного економічного становища спостерігаються серед мешканців заходу, молодших респондентів, тих, хто працює, та особливо тих, хто знайшов нову роботу”, – підкреслили автори опитування.

Довідка. В опитування брали участь громадяни віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв’язок. Опитано тисячу людей через телефон. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3.1%. Терміни проведення: 1 – 2 червня 2023 р.