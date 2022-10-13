Під ранок 13 жовтня російські окупанти здійснили атаку іранськими дронами-камікадзе на Київську область. Зафіксовано влучання в об'єкти інфраструктури однієї із громад регіону.

Про це повідомили голова Київської ОВА Олексій Кулеба та заступник голову Офісу президента України Кирило Тимошенко.

Кулеба о 5:35 повідомив, що про удари по одній із громад Київщини.

“Попередньо – атака дронів-камікадзе. Рятувальники вже працюють”, – написав він.

Очільник Київщини закликав мешканців не покидати укриттів до відбою повітряної тривоги, а також не робити фото/відео з наслідками влучання.

Своєю чергою Кирило Тимошенко повідомив, що на Київщині було завдано удару по об’єктах критичної інфраструктури.

“Відповідні служби вже працюють над ліквідацією та документуванням наслідків обстрілів. Не нехтуйте безпекою, перебувайте в укриттях під час тривог!”, – повідомив він.