Джерело: Сумська ОВА в Telegram.
Російські окупанти завдали удару дроном-камікадзе по Юнаківській громаді. БПЛА вдарив по приватному житловому будинку. Внаслідок цього спалахнула пожежа.
Двоє мирних жителів загинули. Ще одну людину шпиталізували з пораненнями.
Вночі та зранку росіяни чотири рази атакували прикордонні території Сумської області. Вони обстріляли з мінометів Миколаївську та Білопільську громади.
- В Україні триває 469-та доба повномасштабного російського вторгнення. За цей час українські захисники ліквідували вже понад 212 тисяч окупантів, з яких 880 – лише за минулу добу.