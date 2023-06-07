Джерело: Сумська ОВА в Telegram.

Двоє мирних жителів загинули. Ще одну людину шпиталізували з пораненнями.

Російські окупанти завдали удару дроном-камікадзе по Юнаківській громаді. БПЛА вдарив по приватному житловому будинку. Внаслідок цього спалахнула пожежа.

Вночі та зранку росіяни чотири рази атакували прикордонні території Сумської області. Вони обстріляли з мінометів Миколаївську та Білопільську громади.