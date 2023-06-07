Джерело: Генеральний штаб Збройних сил України
Згідно з даними, від початку широкомасштабного вторгнення в Україну – з 24 лютого 2022 року по 7 червня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу ‒ близько 212 030 (+880 за добу)
- танків ‒ 3 873 (+13 за добу)
- бойових броньованих машин ‒ 7 560 (+17 за добу)
- артилерійських систем – 3 640 (+37 за добу)
- РСЗВ – 594 (+4 за добу)
- засоби ППО ‒ 352 (+1 за добу)
- літаків – 314 (+1 за добу)
- гелікоптерів – 299
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 219 (+7 за добу)
- крилаті ракети ‒ 1 171
- кораблі/катери ‒ 18
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6 349 (+17 за добу)
- спеціальна техніка ‒ 492 (+3 за добу)
Окрім цього авіація сил оборони за минулу добу завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу та 4 – по зенітно-ракетних комплексах противника.
Також, протягом минулої доби знищено російський штурмовик Су-25 та 4 розвідувальних БпЛА.
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 9 пунктів управління, 4 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 3 склади боєприпасів, зенітно-ракетний комплекс, 14 артилерійських підрозділів противника на вогневих позиціях та 18 інших важливих цілей ворога.
- 6 червня міністр оборони РФ Сергій Шойгу, повідомляючи про результати російської армії у війні проти України, заявив, що напередодні було “знищено 28 танків, зокрема 8 німецьких танків Leopard”. У російському міністерстві опублікували відповідне відео, проте навіть прокремлівські блогери замість німецького танка розпізнали, ймовірно, сільськогосподарський трактор-обприскувач John Deere 4830.