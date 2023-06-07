В Україні триває 469-та доба повномасштабного російського вторгнення. За цей час українські захисники ліквідували вже понад 212 тисяч окупантів, з яких 880 - лише за минулу добу.

Джерело: Генеральний штаб Збройних сил України

Згідно з даними, від початку широкомасштабного вторгнення в Україну – з 24 лютого 2022 року по 7 червня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу ‒ близько 212 030 (+880 за добу)

танків ‒ 3 873 (+13 за добу)

бойових броньованих машин ‒ 7 560 (+17 за добу)

артилерійських систем – 3 640 (+37 за добу)

РСЗВ – 594 (+4 за добу)

засоби ППО ‒ 352 (+1 за добу)

літаків – 314 (+1 за добу)

гелікоптерів – 299

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 219 (+7 за добу)

крилаті ракети ‒ 1 171

кораблі/катери ‒ 18

автомобільної техніки та автоцистерн – 6 349 (+17 за добу)

спеціальна техніка ‒ 492 (+3 за добу)

Окрім цього авіація сил оборони за минулу добу завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу та 4 – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Також, протягом минулої доби знищено російський штурмовик Су-25 та 4 розвідувальних БпЛА.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 9 пунктів управління, 4 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 3 склади боєприпасів, зенітно-ракетний комплекс, 14 артилерійських підрозділів противника на вогневих позиціях та 18 інших важливих цілей ворога.