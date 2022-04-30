Про це повідомив очільник Попаснянької військово-цивільної адміністрації Микола Ханатов.
Він розповів, що вчора, 29 квітня, під час другої спроби евакуації, російські загарбники відкрили вогонь по двох автобусах у Попасній. За словами Ханатова, зв’язок з водіями обстріляних автобусів зник.
Ханатов наголосив, що вчора з Попасної евакуювали 31 особу, проте бажаючих виїхати з міста було більше, тому до Попасної направили ще два автобуси.
“Відомо, що вони дістались до населеного пункту, проте потрапили під обстріл ворожої ДРГ. Автобуси розстріляні, зв’язку з людьми, які перебували у транспорті й організовували евакуацію немає”, – сказав Ханатов.
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