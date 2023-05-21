Джерело: глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У момент російського обстрілу у місті була оголошена повітряна тривога. Під ударом опинилися Циркуни Харківського району.

Попередньо, одна ЗРК С-300 влучила в землю, інша пошкодила приватний житловий будинок.

Внаслідок атаки постраждав цивільний чоловік. Йому медики надали йому допомогу, але додатково про його стан не йшлося.

На місці працюють екстрені служби. Інформація уточнюється.