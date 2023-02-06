Російські військові вночі та вранці обстрілювали Херсон. Внаслідок атак пошкоджено церкву, житлові будинки та газову трубу.

Про це повідомила Херсонська міськрада.

Росіяни обстріляли одну із церков у Херсоні. У будівлі пошкоджено вікна та двері. Про загиблих та постраждалих не повідомляли.

Близько опівночі армія РФ обстріляла мікрорайони Шуменський, Житлоселище, ХБК та смт Зеленівка. Внаслідок чого пошкоджено приватні будинки та перебито газову трубу.

Херсонська ОВА додала, що росіяни 37 разів відкривали вогонь по мирних населених пунктах. Вони завдавали ударів з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків, чотири людини отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Херсон обстріляли сім разів. Російські снаряди пошкодили освітній заклад та житлові будинки.