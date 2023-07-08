Росіяни обстріляли Лиман на Донеччині: загинуло 6 осіб

Російські окупаційні війська обстріляли місто Лиман на Донеччині. Загинуло щонайменше 6 осіб, ще декілька зазнали поранень.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко

За його даними, окупанти відкрили вогонь по місту близько 10 ранку. Обстріл вели з РСЗВ.

Росіяни поцілили у приватний сектор, пошкодивши будинок та крамницю.

Унаслідок обстрілу загинуло щонайменше 6 осіб, ще 5 – поранені.

На місці працюють поліціянти та парамедики, які надають необхідну медичну допомогу постраждалим.