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Росіяни обстріляли Лиман на Донеччині: загинуло 6 осіб

Російські окупаційні війська обстріляли місто Лиман на Донеччині. Загинуло щонайменше 6 осіб, ще декілька зазнали поранень.

Субота, 8 липня 2023, 12:02
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Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко

За його даними, окупанти відкрили вогонь по місту близько 10 ранку. Обстріл вели з РСЗВ.

Фото: facebook.com/pavlokyrylenko.donoda

Росіяни поцілили у приватний сектор, пошкодивши будинок та крамницю.

Фото: facebook.com/pavlokyrylenko.donoda

 

Унаслідок обстрілу загинуло щонайменше 6 осіб, ще 5 – поранені.

Фото: facebook.com/pavlokyrylenko.donoda

На місці працюють поліціянти та парамедики, які надають необхідну медичну допомогу постраждалим.

  • 27 червня російські окупаційні війська атакували ракетами місто Краматорськ Донецької області. Загалом було здійснено два ракетні удари – у заклад харчування в центрі Краматорська та по селу Біленьке.
Теги: вбивство цивільних, злочини росіян, Лиман Донецька область, обстріли міст, Павло Кириленко

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