Джерело: керівник Офісу президента Андрій Єрмак
“Росіяни завдали 2 ракетних удари по Краматорську. Перше влучання було у заклад харчування в центрі міста. Друге влучання – с. Біленьке”, – йдеться у дописі.
Керівник Донецької ОВА Кириленко підтвердив, що росіяни влучили поблизу кафе, де було велике скупчення людей.
“Дані про постраждалих та руйнування встановлюють. На місці події розгорнули оперативний штаб. Пораненим надаватимуть всю необхідну допомогу”, — відзначив Кириленко в ефірі загальнонаціонального телемарафону.
У Краматорській міській раді також повідомили про ворожу атаку міста.
“Сьогодні ввечері росіяни вдарили по центру та одному з селищ Краматорська. Вдарили по закладу харчування, наразі ведуться пошуково-рятувальні роботи. Про хід робіт будемо інформувати додатково”, – зазначає Краматорська міська рада.
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