Сьогодні вдень, під час сигналу повітряної тривоги. російські окупанти обстріляли Запоріжжя.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

О 12:45 він повідомив, що після декількох днів без обстрілів. російські окупанти знову завдали ударів по Запоріжжю.

За його даними, ціллю росіян стали об’єкти критичної інфраструктури міста.

“Наслідки терористичної атаки наразі уточнюються”, – додав він.

Підтвердив удар по критичній інфраструктурі міста і секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

“Рашисти атакували один з об‘єктів міської інфраструктури. За попередньою інформацією постраждалих немає. На місці вже працюють усі відповідні служби”, – написав він.