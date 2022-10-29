Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
О 12:45 він повідомив, що після декількох днів без обстрілів. російські окупанти знову завдали ударів по Запоріжжю.
За його даними, ціллю росіян стали об’єкти критичної інфраструктури міста.
“Наслідки терористичної атаки наразі уточнюються”, – додав він.
Підтвердив удар по критичній інфраструктурі міста і секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.
“Рашисти атакували один з об‘єктів міської інфраструктури. За попередньою інформацією постраждалих немає. На місці вже працюють усі відповідні служби”, – написав він.
- Протягом ночі 29 жовтня російські окупанти обстрілювали Нікопольський район у Дніпропетровській області, внаслідок чого поранення отримав один чоловік.