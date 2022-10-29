Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
За його даними, цієї ночі під ворожим вогнем опинились три громади Дніпропетровщини – Нікопольська, Марганецька та Мирівська.
Найбільше внаслідок російських обстрілів постраждав Нікополь. Там поранення отримав 39-річний чоловік. Його ушпиталили. Лікарі стан чоловіка оцінюють як середньої тяжкості.
У місті пошкоджено 8 багатоповерхових та приватних будинків, кілька магазинів, меблева фабрика, готель, автобусна зупинка, газогін та електромережі.
Російські снаряди також спричинили пожежу на АЗС та у гаражному кооперативі. Рятувальники вже погасили полум’я.
У Марганецькій та Мирівській громадах минулося без постраждалих.
- Протягом ночі 28 жовтня російські окупанти обстрілювали Нікопольский район Дніпропетровщини. Як наслідок – пошкоджено лінії електропередач. Світло зникло у майже 1000 сімей.