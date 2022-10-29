Протягом ночі 29 жовтня російські окупанти обстрілювали Нікопольський район у Дніпропетровській області, внаслідок чого поранення отримав один чоловік.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його даними, цієї ночі під ворожим вогнем опинились три громади Дніпропетровщини – Нікопольська, Марганецька та Мирівська.

Найбільше внаслідок російських обстрілів постраждав Нікополь. Там поранення отримав 39-річний чоловік. Його ушпиталили. Лікарі стан чоловіка оцінюють як середньої тяжкості.

У місті пошкоджено 8 багатоповерхових та приватних будинків, кілька магазинів, меблева фабрика, готель, автобусна зупинка, газогін та електромережі.

Російські снаряди також спричинили пожежу на АЗС та у гаражному кооперативі. Рятувальники вже погасили полум’я.

У Марганецькій та Мирівській громадах минулося без постраждалих.