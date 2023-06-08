Джерело: Стас Козлюк в Instagram, Стас Юрченко у Twitter.
“Росіяни знали, що там – рятувальники і цивільні. Мінімум троє поранених”, – повідомив репортер Стас Козлюк в Instagram.
Він зазначив, що росіяни обстріляли Корабельну площу в Херсоні, де відбувалась евакуація. За його словами, у місці, де відбувся обстріл, багато журналістів.
“Стріляли зі ствольної артилерії, падали пакети “градів”. Ми з колегами десь годину лежали по канавах, зараз виїхали в безпечніше місце”, – додав Козлюк.
Кореспондент Стас Юрченко також потрапив під обстріл та повідомив про це у Twitter.
Евакуацію в цьому районі зупинено. Місцеві мешканці та журналісти намагаються сховатись від обстрілів.
- 8 червня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та координаторка системи ООН в Україні Деніз Браун домовились про евакуацію людей, щойно Росія надасть доступ та гарантії безпеки.