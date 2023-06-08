Під час евакуації мешканців затоплених районів у Херсоні почався обстріл російськими окупантами, під який потрапили журналісти.

Джерело: Стас Козлюк в Instagram, Стас Юрченко у Twitter.

“Росіяни знали, що там – рятувальники і цивільні. Мінімум троє поранених”, – повідомив репортер Стас Козлюк в Instagram.

Він зазначив, що росіяни обстріляли Корабельну площу в Херсоні, де відбувалась евакуація. За його словами, у місці, де відбувся обстріл, багато журналістів.

“Стріляли зі ствольної артилерії, падали пакети “градів”. Ми з колегами десь годину лежали по канавах, зараз виїхали в безпечніше місце”, – додав Козлюк.

Кореспондент Стас Юрченко також потрапив під обстріл та повідомив про це у Twitter.

Евакуацію в цьому районі зупинено. Місцеві мешканці та журналісти намагаються сховатись від обстрілів.