8 червня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та координаторка системи ООН в Україні Деніз Браун домовились про евакуацію людей, щойно Росія надасть доступ та гарантії безпеки.

Джерело: МЗС України

На зустрічі обговорювали посилення допомоги з боку ООН для подолання наслідків терористичного акту Росії на Каховській ГЕС.

ООН надіслала гуманітарну допомогу на постраждалі території, проте, враховуючи масштаби руйнувань, українська сторона вимагає іншої реакції.

Після зустрічі було узгоджено, що ООН негайно збільшить обсяги допомоги та направить додаткові сили до Херсонської та інших постраждалих областей.

Також було домовлено про те, що ООН утворить групи в Запоріжжі та Херсоні, які будуть направлені на постраждалі окуповані території Лівобережжя для надання гуманітарної допомоги та евакуації людей. Проте це стане можливим лише за умови безпечного проїзду на окуповані території.

Дмитро Кулеба підтвердив, що Україна гарантує безпеку для виконання гуманітарних операцій.

Сторони домовилися, що підрозділи ООН вирушать до уражених зон, як тільки Росія забезпечить доступ та гарантії безпеки. Наразі ООН очікує надання гарантій від російської сторони та доступу до окупованих територій, що постраждали внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС.