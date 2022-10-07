Про це повідомили голова Запорізької ОВА Олександр Старух та секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.
Ракетний удар по Запоріжжю окупанти завдали близько 10 ранку. За інформацією Старуха, одна з ворожих ракет впала у дворі житлової багатоповерхівки, завдавши руйнувань будинку та комунальній мережі.
“Відомо щодо одного постраждалого, у нього осколкові поранення. Йому вже надають медичну допомогу. Інформація уточнюється”, – написав очільник Запорізької області.
Детальнішу інформацію про наслідки обстрілу повідомив Анатолій Куртєв. За його даними, після прильоту російської ракети у будинку пошкоджено балкони та вибито вікна.
Він також підтвердив, що внаслідок обстрілу поранення отримала одна людина.
“У двох розташованих поряд будинках також вибито вікна. Постраждали вікна у двох дитячих садках та одній нежитловій будівлі”, – додав він.
Куртєв наголосив, що повна інформація щодо наслідків обстрілу стане відома після проведення всіх обстежень.
- Протягом 6 жовтня росіяни двічі обстріляли Запоріжжя. Перші обстріли зафіксовано під ранок. Вдруге окупанти обстріляли Запоріжжя близько 10:30. Вранці окупанти випустили 7 ракет по багатоповерхівках Запоріжжя.