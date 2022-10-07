Вранці 7 жовтня російські окупанти укотре обстріляли Запоріжжя. Під прицілом загарбників знову опинились багатоповерхівки міста.

Про це повідомили голова Запорізької ОВА Олександр Старух та секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

Ракетний удар по Запоріжжю окупанти завдали близько 10 ранку. За інформацією Старуха, одна з ворожих ракет впала у дворі житлової багатоповерхівки, завдавши руйнувань будинку та комунальній мережі.

“Відомо щодо одного постраждалого, у нього осколкові поранення. Йому вже надають медичну допомогу. Інформація уточнюється”, – написав очільник Запорізької області.

Детальнішу інформацію про наслідки обстрілу повідомив Анатолій Куртєв. За його даними, після прильоту російської ракети у будинку пошкоджено балкони та вибито вікна.

Він також підтвердив, що внаслідок обстрілу поранення отримала одна людина.

“У двох розташованих поряд будинках також вибито вікна. Постраждали вікна у двох дитячих садках та одній нежитловій будівлі”, – додав він.

Куртєв наголосив, що повна інформація щодо наслідків обстрілу стане відома після проведення всіх обстежень.