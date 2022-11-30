Експерти Інституту вивчення війни зауважили, що війська РФ досягли деяких успіхів навколо Бахмута (Донецька область). Однак ці досягнення не такі значні, як їх намагаються подати росіяни.

Про це йдеться у щоденному звіті ISW.

Геолокаційні кадри свідчать, що російські війська досягли незначного прогресу на південний схід від Бахмута, однак аналітики не можуть підтвердити низку інших досягнень росіян, про які від 27 листопада повідомляють окупанти.

Експерти додали, що деякі російські військові оглядачі зробили необґрунтовані заяви про те, що російські війська прорвали українську лінію оборони на південь від Бахмута вздовж шосе T0513, щоб просунутися в напрямку Часів Яр, що призведе до перерізання однієї з двох основних українських наземних комунікацій до Бахмута.

“Але такі заяви ймовірно є частиною триваючої російської інформаційної операції та передчасні”, – мовиться у звіті.

Аналітики резюмували, що деградація військ РФ навколо Бахмута навряд чи дозволить окупантам у найближчому майбутньому неминуче оточити місто.