Російські загарбники продовжують так звану "евакуацію" мирних жителів з тимчасово окупованих українських територій. Цього разу війська РФ вирішили депортувати жителів Енергодару (Запорізька область).

По це повідомили у Центрі національного спротиву (ЦНС).

Зазначається, що росіяни навмисне призводять до гуманітарних криз на тимчасово окупованих територіях, вивозячи держустанови, закриваючи лікарні та аптеки, аби зробити нестерпним життя мирних українців.

Разом з тим місцевих жителів ідеологічно прокачують щодо наступу ЗСУ й “подальших руйнувань та репресій”. Натомість мешканцям пропонують виїхати, й обіцяють грошову компенсацію.

“Насправді ж росіяни мають на меті змінити демографічний склад населення, та створюють пропагандистську картинку про “тікаючих” від України жителів”, – мовиться у ЦНС.

На даний час окупанти готуються депортувати мешканців Енергодару. Для цього місцева атомна станція (ЗАЕС), яку захопили росіяни, має підготувати автобуси. Людей планують вивозити в Джанкой (АР Крим).

У ЦНС наголосили, що спершу така “евакуація” є добровільною, однак згодом окупанти практикують примусове виселення.

“Зауважимо, що водночас росіяни закрили блок-пост у Василівці (Запорізька область), звідки мешканці ТОТ виїжджали на підконтрольні Уряду України території. Це свідчить про те, що росіян не цікавить доля людей. Ворогу головне забезпечити депортацію українців”, – резюмували в ЦНС.