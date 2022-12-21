Про це в етері телемарафону повідомив мер тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, окупанти намагаються вивезти дітей нібито на новорічну ялинку у Москві. За даними Федорова, росіяни таким чином планують вивезти від 1500 до 2000 маленьких українців.

Він наголосив, що вірити росіянам не можна, адже вони вже не вперше вивозять дітей з тимчасово окупованих територій України до РФ під різними приводами.

Більш того, часто бувають випадки, коли окупанти просто викрадають дітей та вивозять їх на всиновлення до Росії.

До прикладу, у вересні росіяни вивезли з тимчасово окупованих Енергодара та Кам’янки-Дніпровської дітей, обіцяючи повернути їх через тиждень. Однак вже за деякий час окупанти наказали батькам вивезених дітей передати їхній зимовий одяг.

Тоді, додав Федоров, окупанти близько двох місяців не повертали дітей додому.

“Тож сьогодні ще раз закликаємо всіх батьків, звичайно, нікуди не відпускати з росіянами своїх дітей. Тому що це насамперед небезпечно для самих дітей. Росіяни – безпринципні: вони будуть шантажувати саме дітьми, – найціннішим, що є”, – наголосив він.