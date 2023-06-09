Російські загарбники проводять заходи з підготовки переміщення населення та викрадення матеріально-культурних цінностей з півночі тимчасово окупованого Криму.

Джерело: Центр національного спротиву.

Відтак, росіяни віддали розпорядження окупаційним адміністраціям на півночі тимчасово окупованого півострова щодо підготовки “евакуації”.

Зокрема, віддано вказівки щодо списку населення на примусову “евакуацію” вглиб півострова або на територію РФ. До прикладу, за інформацією кримського підпілля, відповідну підготовку вже проведено у м. Армянськ.

Першочергово окупанти планують вивезти представників окупаційних адміністрацій та їхні сім’ї, а також техніку та документи. Водночас росіяни вимагають списки матеріально-культурних цінностей, які вони планують викрасти й вивезти на територію Росії.

Зазначимо, що у тимчасово окупованому Криму, зокрема, у Сімферополі, спостерігається тенденція замовчування місцевими ЗМІ факту знищення російськими окупантами Каховської ГЕС та наслідків цієї катастрофи. Місцева окупаційна влада занепокоєна можливою панікою серед населення.