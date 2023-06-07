Окупанти намагаються потрапити на правий берег Дніпра під виглядом цивільних, що евакуюються після підриву Каховської ГЕС – ЦНС

Російські загарбники під виглядом цивільних, які евакуюються після підриву ворожими військами дамби Каховської гідроелектростанції, намагаються потрапити на правий берег Дніпра.

Джерело: Центр національного спротиву.

Російські військові переодягаються в цивільний одяг і намагаються змішатись з місцевим населенням, яке евакуюється на правий берег Дніпр.

Як пояснили у Центрі національного спротиву, таким чином окупанти планують використати підрив Каховської ГЕС для того, щоб закинути диверсійно-розвідувальні групи на звільнені території Херсонської області.

Водночас, як додали у пресслужбі, представники військового партизанського руху “Атеш”, що діє на тимчасово окупованих територіях України, повідомляють, що до підриву Каховської ГЕС можуть бути причетні військовослужбовці 1-го батальйону 205-ї мотострілецької бригади з м. Будьонівськ Ставропольського краю РФ.

При цьому наголошується, що агентська мережа руху вже встановлює особистості тих, хто особисто приймав участь в замінувані Каховської ГЕС.

У першу чергу вдалось встановити, що командиром 1-го батальйону 205-ї мотострілецької бригади є полковник Шандура Едуард Юрійович, який народився 5 квітня 1983 року в м. Бутурлинівка Воронезької області РФ.

ДОВІДКОВО. Вночі 6 червня російські окупаційні ЗМІ повідомили про підрив Каховської ГЕС у Херсонській області. Вже вранці цю інформацію було офіційно підтверджено Україною.

Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, рівень води стане критичним приблизно через 5 годин (відео було опубліковано о 6:45). На правому березі області поліціянти спільно з рятувальниками здійснюють евакуацію мешканців. Жителів лівобережної частини, яка все ще окупована росіянами, просять самостійно виїхати із небезпечних населених пунктів.

За даними правоохоронців, затоплення загрожує таким населеним пунктам: селам Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Понятівка, Придніпровське, Садове та частково містові Херсон – острову Корабел.

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі попереджає, що прорвана Каховська дамба становить небезпеку для найбільшої атомної станції Європи.

Внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС у річку Дніпро потрапило понад 150 тонн машинного мастила. Є ризик подальшого витоку удвічі більшого його обсягу.

За попередніми даними у Херсонській області підтоплено 20 населених пунктів на правому березі річки Дніпро та понад 1 900 будинків.

Очільник херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що станом на другу добу після підриву росіянами Каховської ГЕС, інтенсивність підтоплення зменшується. Водночас, попередив він, вода найближчими днями ще прибуватиме.