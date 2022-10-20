Про це повідомляє пресслужба НАЕК “Енергоатом”, посилаючись на Telegram-канал “Енергодар”.
Зазначається, що росіяни починають тікати з Енергодару: “Паніка, страх та очікування поразки, які охопили окупантів у Херсонській та Запорізькій областях, дійшли й до Енергодару”, йдеться в дописі.
Вчора, 19 жовтня, та сьогодні вночі з осередків компактного проживання російських військових і окупаційної “адміністрації” міста почали вивозити награбоване майно. Водночас місцеві мешканці зафіксували масове пограбування готелю “Скіфський”.
Росіяни “виносили звідти й пакували в автобуси та вантажівки все що можна: телевізори, холодильники, меблі, чайники та інші побутові речі”.
“Така собі евакуація з пограбунком або фактично дозволене черговим указом Путіна мародерство під прикриттям введеного ним “воєнного стану” на тимчасово окупованих Росією українських територіях”, — наголосили в повідомленні.
- В ніч з 18 на 19 жовтня російські військові завдали удару по Енергодару в Запорізькій області. Наразі місто частково без світла та води.
- Російські окупанти готуються до зими, перетворюючи Запорізьку АЕС на так звані “казарми”. У машинні зали 1-го та 2-го енергоблоків ЗАЕС заводять ліжка, матраци, бойлери та інше побутове “знаряддя”.