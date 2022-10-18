За даними Міністерства оборони України, російське командування поставило задачу своїм військовим до кінця жовтня взяти місто Бахмут, що в Донецькій області.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в інтерв’ю медіаплатформі “Ми — Україна”.

“Росіяни поставили своїм військам, вже вп’яте з початку повномасштабного вторгнення, термін, коли вони повинні повністю вийти на кордони Донецької області, і у них зараз план, що вони повинні до кінця цього місяця повністю зайняти Бахмут”, — сказала Маляр.

За її словами, наразі ворог знаходиться на околицях міста, і українські захисники використовують всі потужності, аби не давати йому просуватися вперед. Також вона додала, що загалом на сході ситуація різна. Маляр зауважила, що є області, в яких ЗСУ просуваються, втім епіцентр найважчих боїв зараз саме в Бахмуті.

Водночас на півдні країни відбувається поступове просування захисників. Зокрема, є дані про деморалізацію особового складу російських військ на півдні.