Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в інтерв’ю медіаплатформі “Ми — Україна”.
“Росіяни поставили своїм військам, вже вп’яте з початку повномасштабного вторгнення, термін, коли вони повинні повністю вийти на кордони Донецької області, і у них зараз план, що вони повинні до кінця цього місяця повністю зайняти Бахмут”, — сказала Маляр.
За її словами, наразі ворог знаходиться на околицях міста, і українські захисники використовують всі потужності, аби не давати йому просуватися вперед. Також вона додала, що загалом на сході ситуація різна. Маляр зауважила, що є області, в яких ЗСУ просуваються, втім епіцентр найважчих боїв зараз саме в Бахмуті.
Водночас на півдні країни відбувається поступове просування захисників. Зокрема, є дані про деморалізацію особового складу російських військ на півдні.
“Перше — на це впливає те, що вони втрачають зайняті ними тимчасово окуповані території. Найбільше їх деморалізували, звісно, програші в Харківській області. Крім того, у них дійсно є проблеми з особовим складом, і те, що ми спостерігаємо зараз, — мобілізацію, яку вони оголосили, яких людей вони використовують — ненавчених, з великими термінами позбавлення волі, приміром, підключають військові компанії. Йдеться про те, що вони морально “здуваються”, — зазначила Маляр.
- За добу російські загарбники здійснили 21 вогневу атаку й обстріляли 11 населених пунктів у Донецькій області
- На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник завдавав вогневого ураження з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення.