8 липня 2022 року російська окупаційна "влада" повністю зупинила водопостачання в Маріуполі. Офіційна причина — ремонтні роботи. Правдива — електромережі не витримали спеки.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

Водночас навіть робота єдиної помпової системи неможлива через знеструмлення. Росіяни не кажуть правду, проте між собою мешканці окупованого міста розуміють, у чому справа.

Наразі невідомо, як місто виживатиме без води в літню спеку.

“Ми [законна адміністрація міста] попереджали, що таке станеться. Навіть казали, що треба зробити. Але ж ні. В окупантів свій шлях. На жаль, коштом маріупольців”, — написав Андрющенко.

Також сьогодні окупанти визнали, що відновлення водопостачання в Лівобережний район Маріуполя неможливий через знищення водоводу російськими бомбами. Те саме стосується значної частини Центрального та Приморського району. Більшість комунікацій неможливо відновити, а будівництво нових потребує років. Втім, як зазначив радник, росіяни не мають стільки часу.