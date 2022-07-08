Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.
Водночас навіть робота єдиної помпової системи неможлива через знеструмлення. Росіяни не кажуть правду, проте між собою мешканці окупованого міста розуміють, у чому справа.
Наразі невідомо, як місто виживатиме без води в літню спеку.
“Ми [законна адміністрація міста] попереджали, що таке станеться. Навіть казали, що треба зробити. Але ж ні. В окупантів свій шлях. На жаль, коштом маріупольців”, — написав Андрющенко.
Також сьогодні окупанти визнали, що відновлення водопостачання в Лівобережний район Маріуполя неможливий через знищення водоводу російськими бомбами. Те саме стосується значної частини Центрального та Приморського району. Більшість комунікацій неможливо відновити, а будівництво нових потребує років. Втім, як зазначив радник, росіяни не мають стільки часу.
- Зокрема, у селищі Волонтерівка, що знаходиться на околиці Маріуполя, мешканці влаштували бунт через відсутність водопостачання та електроенергії.
- У межах найбільшого обміну від початку повномасштабного нападу РФ на Україну 29 червня з полону звільнено 144 українських військових, зокрема – 95 оборонців “Азовсталі”. Вже після повернення додому, військовослужбовці розповіли про умови перебування у російському полоні, ставлення росіян та героїзм українських медиків у шпиталі металургійного заводу.
- Раніше боєць полку “Азов” з псевдонімом “Торк” повернувся на підконтрольну територію України під час процесу обміну полоненими 29 червня. Захисник Маріуполя розповів про те, як потрапив до “Азовсталі”, умови перебування у російському полоні та повернення з нього.