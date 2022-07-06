У селищі Волонтерівка, що знаходиться на околиці Маріуполя, мешканці влаштували бунт через відсутність водопостачання та електроенергії.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Більше як 500 людей та 200 дітей лишаються без води, електроенергії та будь-якої уваги з боку влади окупантів. За словами мешканців селища, води немає, хоча російські заграбники обіцяють відновити водопостачання. Наразі світло взагалі відсутнє.

Жителі селища неодноразово зверталися по допомогу до окупаційної влади. Натомість загарбники відповідають, що у селищі немає людей.

Проте насправді ж лише у верхній частині селища знаходиться більше як 200 дітей, серед них і багатодітні сім’ї. Також орієнтовно ще понад 200 людей проживає у нижній частині Волонтерівки.

За словами радника міського голови Маріуполя, чоловіків утримують у фільтраційні колонії в Седово та Козацькому.

“Люди вийшли на вулицю – влада сховалась. Даремно. Знаючи наших людей – це лише початок. Саме так народжується та розвивається громадський спротив. Це лише початок…”, – зазначив Петро Андрющенко.