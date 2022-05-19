Російські окупанти продовжують активні бойові дії у Луганській області, обстрілюючи, зокрема, мирне населення регіону. Унаслідок злочинних дій росіян лише за минулу добу було вбито 4-х цивільних.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його даними, протягом минулої доби, 18 травня, російські армійці продовжували руйнувати авіацією населені пункти Луганської області. Унаслідок ворожих обстрілів загинуло 4-ро мирних мешканців Сєвєродонецька. Така ж кількість цивільних отримала поранення – троє у Сєвєродонецьку та одна жінка у Лисичанську: їй відірвало руку.

За інформацією очільника Луганської ОВА, двоє людей загинули, оскільки у момент обстрілів перебували на вулиці. Тому Гайдай просить людей, які все ще не виїхали з зони активних бойових дій, перебувати під час обстрілів в укриттях.

Вчора окупанти намагались штурмувати Нижнє та Катеринівку. Вночі розпочали штурм Золотого-4, однак всі намагання росіян наступати були відбиті українськими воїнами. Провалився наступ росіян і на Устинівку (Лисичанська ОТГ).

Під постійним обстрілом перебувають мешканці Гірської громади. Зокрема вчора окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру та намагались закріпитись на раніше зайнятих позиціях.

Також під авіаційними обстрілами опинились населені пункти Катеринівка, Оріхове, Тошківка, Золоте, Лоскутівка. Пошкоджено десятки будинків.

Найбільше від обстрілів минулої доби постраждав Сєвєродонецьк. Як наслідок – пошкоджено 8 будинків. Також через обстріли виникали численні пожежі, які неможливо було погасити, адже окупанти не припиняли стріляти.

Під щільними обстрілами знаходяться села Попаснянської громади. У них численні руйнації житлового масиву.

Не припиняються й обстріли Лисичанська. Вчора росіяни зруйнували останню працюючу підстанцію. Область залишилась без світла.

Окрім цього, за словами Гайдая 16 та 17 травня на захоплених територіях Луганської області місцеві мешканці вийшли на протести проти примусової мобілізації до лав окупаційних військ. Протести зафіксовані у Луганську та Ровеньках. Основна мета протестуючих – повернути мобілізованих.