Історія Анатолія Тимчука та його родини – доказ чергового російського злочину та знущань з мирних українських жителів. П'яні окупанти захопили його з родиною, роздягнули на холоді та удавали, що зараз розстрілюватимуть.

Про це інформує Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки у Telegram.

Історія Анатолія Тимчука та його родини, трапилася з ними у Гаврилівці. Він повертався додому разом зі своїми близькими, коли по них почали стріляти росіяни. Родині пощастило не отримати поранення, однак окупанти захопили їх у полон.

П’яні росіяни вирішили розважитися з людьми: роздягли їх усіх та поставили біля стіни, а потім “жартували” – імітували розстріл.

Розповідав свою історію Анатолій Тимчук зі сльозами на очах. Однак, його і він, і його родина лишилася живими.

“Росіяни — нацисти 21 століття і мають бути покарані”, – наголошують у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.