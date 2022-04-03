Про це інформує Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки у Telegram.
Історія Анатолія Тимчука та його родини, трапилася з ними у Гаврилівці. Він повертався додому разом зі своїми близькими, коли по них почали стріляти росіяни. Родині пощастило не отримати поранення, однак окупанти захопили їх у полон.
П’яні росіяни вирішили розважитися з людьми: роздягли їх усіх та поставили біля стіни, а потім “жартували” – імітували розстріл.
Розповідав свою історію Анатолій Тимчук зі сльозами на очах. Однак, його і він, і його родина лишилася живими.
“Росіяни — нацисти 21 століття і мають бути покарані”, – наголошують у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
- Нагадаємо, п’ятий президент України Петро Порошенко закликав екстрено скликати Радбез ООН та Раду ООН з прав людини через звірства російських окупантів у Київській області з метою представити всьому світу факти геноциду українського народу з боку путінського режиму.