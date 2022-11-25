Керівниця пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що росіянам не вдасться утримати лівий берег Херсонської області і самі окупанти це розуміють.

Про це вона розповіла в етері телеканалу “Еспресо”.

За її словами, після звільнення правого берега Херсонщини окупанти почали розуміти, що їм не втримати і лівий берег області.

Гуменюк наголосила – Росія вже розуміє, що їхня стратегія виявилася провальною, а українська армія і надалі встановлюватиме вогневий контроль над транспортними артеріями ворога.

“На правому березі Дніпра вони збудували ешелоновану оборону, по якій і відступали. Також зараз ворог облаштовує оборонні позиції на лівому березі Дніпра. Противник замінував берегову лінію і облаштовує вогневі позиції вглиб на 15-20 км. І вже зараз аж до Армянська (тимчасового окупований Крим – ред.). Тому що розуміє, що вони їм знадобляться”, — заявила Гуменюк.

Вона резюмувала, що російські заяви про те, що “все йде за планом ” означають лише одне – їхня стратегія руйнується.