Про це вона розповіла в етері телеканалу “Еспресо”.
За її словами, після звільнення правого берега Херсонщини окупанти почали розуміти, що їм не втримати і лівий берег області.
Гуменюк наголосила – Росія вже розуміє, що їхня стратегія виявилася провальною, а українська армія і надалі встановлюватиме вогневий контроль над транспортними артеріями ворога.
“На правому березі Дніпра вони збудували ешелоновану оборону, по якій і відступали. Також зараз ворог облаштовує оборонні позиції на лівому березі Дніпра. Противник замінував берегову лінію і облаштовує вогневі позиції вглиб на 15-20 км. І вже зараз аж до Армянська (тимчасового окупований Крим – ред.). Тому що розуміє, що вони їм знадобляться”, — заявила Гуменюк.
Вона резюмувала, що російські заяви про те, що “все йде за планом ” означають лише одне – їхня стратегія руйнується.
- Експерти Інституту вивчення війни вважають, що звільнити від росіян лівий берег Херсонщини ЗСУ буде важче, аніж правий берег. Складність полягає у тому, що на лівому березі обмежена кількість місць, які можна вразити, щоб перешкодити військам РФ отримувати постачання.