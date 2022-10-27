В ніч на 27 жовтня російські війська завдали удару по території однієї з громад Київської області.

Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба у Telegram.

“Росіяни тероризують Київщину вночі. Маємо декілька прильотів в одній із громад області”, — йдеться в повідомленні.

За словами Кулеби, на місці працюють рятувальники та всі екстрені служби. Станом на 4 ранку тривала ліквідація пожежі та наслідків удару.

Попередньо жертв та постраждалих немає. Українські сили протиповітряної оборони ліквідували ворожі повітряні об’єкти.