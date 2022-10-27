Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба у Telegram.
“Росіяни тероризують Київщину вночі. Маємо декілька прильотів в одній із громад області”, — йдеться в повідомленні.
За словами Кулеби, на місці працюють рятувальники та всі екстрені служби. Станом на 4 ранку тривала ліквідація пожежі та наслідків удару.
Попередньо жертв та постраждалих немає. Українські сили протиповітряної оборони ліквідували ворожі повітряні об’єкти.
- Вночі ворог атакував околиці Запоріжжя. За попередньою інформацією, росіяни влучили трьома снарядами з реактивних систем залпового вогню “Смерч”.
- Станом на початок 246-ої доби повномасштабного російського вторгнення, українські воїни відбили наступ окупантів у низці населених пунктів Луганщини та Донеччини.