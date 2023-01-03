Про це він повідомив у своєму Twitter-акаунті.

За словами Ефріка, на останніх супутникових фото помітно траншеї, які російські окупанти викопали на півночі тимчасово окупованого Криму.

Аналітик наголосив, що траншеї були викопані протягом останнього місяця і розташовані на відстані близько 10 км від Херсонської області.