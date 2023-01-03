Про це він повідомив у своєму Twitter-акаунті.
За словами Ефріка, на останніх супутникових фото помітно траншеї, які російські окупанти викопали на півночі тимчасово окупованого Криму.
Trenches built by Russian forces in northern Crimea are visible in recent satellite imagery.
These positions were constructed over the past month and are about 10 kilometers from Kherson Oblast. pic.twitter.com/4C9AI3wrO3
— Brady Africk (@bradyafr) January 2, 2023
Аналітик наголосив, що траншеї були викопані протягом останнього місяця і розташовані на відстані близько 10 км від Херсонської області.
- Колишній командувач військами США в Європі генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес вважає, що Україна має ресурс, аби звільнити тимчасово анексований Росією Крим до серпня 2023 року. Півострів є важливою територією, і доки він знаходиться під російською окупацією, Україна не перебуватиме в безпеці.