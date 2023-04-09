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Росіяни використовують артилерію, щоб компенсувати свої знижені наступальні можливості – ISW

За даними аналітиків, динаміка використання бойової артилерії в Україні відображає той факт, що російські війська використовують артилерію для компенсації своїх знижених наступальних можливостей.

Неділя, 9 квітня 2023, 08:57
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Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Зазначено, що українські війська більш точні у виборі цілей, але, ймовірно, теж отримують вигоду від того, що перебувають в обороні в більшості районів, адже у ході наступальних операцій виникають підвищені потреби в артилерійських засобах.

Крім того, аналітики ISW наголосили, що ракетна кампанія РФ, націлена на руйнування енергетичної інфраструктури України, “остаточно провалилася”, і російське керівництво, ймовірно, відмовилося від цих зусиль.

Також додається, що Кремль, ймовірно, посилює юридичні покарання за злочини, пов’язані з тероризмом, в межах внутрішніх репресій. Російська влада, ймовірно, планує і надалі розширювати перелік організацій, які вона вважає терористичними та екстремістськими.

  • Українські та російські джерела обговорювали зниження темпів наступальних операцій Росії вздовж усієї лінії фронту, підтверджуючи оцінку ISW про те, що загальний наступ РФ наближається до кульмінації.
  • Російські окупанти продовжують посилювати контррозвідувальний та поліцейський режим на тимчасово зайнятій території Херсонської області. Зокрема, в Горностаївському районі Херсонської області тривають рейдові заходи з перевірки особистих телефонів у місцевого населення на наявність фото- та відеоматеріалів, а також “забороненого” контенту. Під час таких перевірок окупанти фіксують персональні дані місцевих жителів, вибірково обшукують їхні оселі.
Теги: ISW, артилерія, війна, Інститут вивчення війни, наступальні операції, повномасштабна війна, російсько-українська війна

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