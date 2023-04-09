Росіяни використовують артилерію, щоб компенсувати свої знижені наступальні можливості – ISW

За даними аналітиків, динаміка використання бойової артилерії в Україні відображає той факт, що російські війська використовують артилерію для компенсації своїх знижених наступальних можливостей.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Зазначено, що українські війська більш точні у виборі цілей, але, ймовірно, теж отримують вигоду від того, що перебувають в обороні в більшості районів, адже у ході наступальних операцій виникають підвищені потреби в артилерійських засобах.

Крім того, аналітики ISW наголосили, що ракетна кампанія РФ, націлена на руйнування енергетичної інфраструктури України, “остаточно провалилася”, і російське керівництво, ймовірно, відмовилося від цих зусиль.

Також додається, що Кремль, ймовірно, посилює юридичні покарання за злочини, пов’язані з тероризмом, в межах внутрішніх репресій. Російська влада, ймовірно, планує і надалі розширювати перелік організацій, які вона вважає терористичними та екстремістськими.