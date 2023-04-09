Росіяни використовують артилерію, щоб компенсувати свої знижені наступальні можливості – ISW

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.
Зазначено, що українські війська більш точні у виборі цілей, але, ймовірно, теж отримують вигоду від того, що перебувають в обороні в більшості районів, адже у ході наступальних операцій виникають підвищені потреби в артилерійських засобах.
Крім того, аналітики ISW наголосили, що ракетна кампанія РФ, націлена на руйнування енергетичної інфраструктури України, “остаточно провалилася”, і російське керівництво, ймовірно, відмовилося від цих зусиль.
Також додається, що Кремль, ймовірно, посилює юридичні покарання за злочини, пов’язані з тероризмом, в межах внутрішніх репресій. Російська влада, ймовірно, планує і надалі розширювати перелік організацій, які вона вважає терористичними та екстремістськими.
- Українські та російські джерела обговорювали зниження темпів наступальних операцій Росії вздовж усієї лінії фронту, підтверджуючи оцінку ISW про те, що загальний наступ РФ наближається до кульмінації.
- Російські окупанти продовжують посилювати контррозвідувальний та поліцейський режим на тимчасово зайнятій території Херсонської області. Зокрема, в Горностаївському районі Херсонської області тривають рейдові заходи з перевірки особистих телефонів у місцевого населення на наявність фото- та відеоматеріалів, а також “забороненого” контенту. Під час таких перевірок окупанти фіксують персональні дані місцевих жителів, вибірково обшукують їхні оселі.