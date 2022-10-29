Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 18 годину.
Зазначається, що транспортні засоби, що перебували у комунальній власності міста Херсон, переміщено загарбниками до тимчасово окупованого Криму.
Також підтверджується інформація щодо вивезення медичних препаратів з більшості аптек міста. З 26 жовтня цього року окупаційна влада відсторонила від роботи медичний персонал кількох міських лікарень, медичне обладнання з яких російські окупанти вивезли.
Військові зауважили, що під приводом проведення підготовки до “оборони” міста Нова Каховка на Херсонщині російські військові проводять примусову евакуацію місцевого населення з вулиць, що розташовані на узбережжі річки Дніпро.
- Аналітики Інституту вивчення війни зауважили, що, ймовірно, Кремль готує інформаційні умови, аби виправдати відступ та значні втрати армії РФ на Херсонщині.
- Російські окупанти та їх прибічники планують депортувати приблизно 50-60 тисяч мешканців тимчасово окупованого Херсона та області з 4 правобережних районів на лівий берег Дніпра або у РФ. Причиною називають нібито підготовку контрнаступу ЗСУ.
- У тимчасово окупованому Херсоні російські військові готують провокації. Окупанти мають намір звинуватити у них Збройні сили України.