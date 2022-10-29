Росіяни перевезли з окупованого Херсона до Криму транспортні засоби, що були комунальною власністю міста.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 18 годину.

Зазначається, що транспортні засоби, що перебували у комунальній власності міста Херсон, переміщено загарбниками до тимчасово окупованого Криму.

Також підтверджується інформація щодо вивезення медичних препаратів з більшості аптек міста. З 26 жовтня цього року окупаційна влада відсторонила від роботи медичний персонал кількох міських лікарень, медичне обладнання з яких російські окупанти вивезли.

Військові зауважили, що під приводом проведення підготовки до “оборони” міста Нова Каховка на Херсонщині російські військові проводять примусову евакуацію місцевого населення з вулиць, що розташовані на узбережжі річки Дніпро.