Про це повідомили у Маріупольській міській раді.

Зазначається, що “заступник голови уряду” так званої “ДНР” Євген Солнцев визнав, що до початку опалювального сезону відновити котельні у тимчасово окупованому Маріуполі не вдасться.

Окупаційна влада пропонує розв’язати проблему пересувними котельнями. Чотири таких вже завезли до окупованого міста.

“Але пересувні котельні можуть працювати лише в тих будинках, де немає проблем із мережею. Таких будинків у Маріуполі майже немає. Адже 90% усіх багатоповерхівок так чи інакше були пошкоджені окупантами внаслідок обстрілів”, – наголосили у міськраді Маріуполя.

Місцеві жителі розуміють, що їм доведеться прожити зиму без централізованого опалення і цього вже не приховують навіть російські пропагандистські ЗМІ. Нещодавно вони опублікували ролик, як маріупольці запасаються дровами на зиму.

У міськраді Маріуполя закликали тих, хто залишився в окупованому місті, за будь-якої можливості виїхати на підконтрольні Україні території.

“Тут діє мережа центрів “ЯМаріуполь”, де на кожного чекає допомога та підтримка!”, – резюмували у відомстві.