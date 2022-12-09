Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
За його словами сигнал повітряної тривоги звучав у Нікопольському районі понад 12 годин – від вечора 8 грудня до ранку 9 грудня.
Протягом ночі росіяни відкривали вогонь з РСЗВ “Граду” та важкої артилерії про трьох громадах району – Мирівській, Червоногригорівській та Нікопольські.
Серед місцевих мешканців ніхто не постраждав.
Водночас у Червоногригорівській громаді внаслідок злочинних дій окупантів пошкоджено декілька приватних будинків та гаражів, обірвана лінія електропередач.
В інших районах завдані від обстрілів збитки ще встановлюються.
- У ніч на 8 грудня військові РФ випустили понад 70 снарядів по території Нікопольського району Дніпропетровської області.