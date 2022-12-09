Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його словами сигнал повітряної тривоги звучав у Нікопольському районі понад 12 годин – від вечора 8 грудня до ранку 9 грудня.

Протягом ночі росіяни відкривали вогонь з РСЗВ “Граду” та важкої артилерії про трьох громадах району – Мирівській, Червоногригорівській та Нікопольські.

Серед місцевих мешканців ніхто не постраждав.

Водночас у Червоногригорівській громаді внаслідок злочинних дій окупантів пошкоджено декілька приватних будинків та гаражів, обірвана лінія електропередач.

В інших районах завдані від обстрілів збитки ще встановлюються.