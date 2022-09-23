Ввечері 22 вересня російські окупанти завдали ракетного удару по 9-поверхіві у Торецьку (Донецька область). Вночі співробітники ДСНС врятували зі зруйнованої багатоповерхівки 19 осіб серед яких двоє дітей.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його інформацією внаслідок ракетного удару по 9-поверхівці у одному з під’їздів у будинку обвалились плити перекриття з 9 по 7 поверхи.

“Значних людських жертв вдалося уникнути через те, що переважна більшість мешканців будинку евакуювалася: з 53 квартир заселеними залишалися 10”, – зауважив Кириленко.

А тому, внаслідок цього удару не було жертв, лише одна людина була травмована.

Кириленко додав, що це – чергове свідчення того, що евакуація може врятувати життя. Він закликав мешканців Донеччини виїхати з зони активних бойових дій. аби не ризикувати собою.

“Не легковажте! Евакуюйтеся – усім надаємо таку можливість, причому абсолютно безкоштовно”, – резюмував він.