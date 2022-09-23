Фото: facebook.com/pavlokyrylenko.donoda

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його інформацією внаслідок ракетного удару по 9-поверхівці у одному з під’їздів у будинку обвалились плити перекриття з 9 по 7 поверхи.

“Значних людських жертв вдалося уникнути через те, що переважна більшість мешканців будинку евакуювалася: з 53 квартир заселеними залишалися 10”, – зауважив Кириленко.

Фото: facebook.com/pavlokyrylenko.donoda

А тому, внаслідок цього удару не було жертв, лише одна людина була травмована.

Кириленко додав, що це – чергове свідчення того, що евакуація може врятувати життя. Він закликав мешканців Донеччини виїхати з зони активних бойових дій. аби не ризикувати собою.

“Не легковажте! Евакуюйтеся – усім надаємо таку можливість, причому абсолютно безкоштовно”, – резюмував він.