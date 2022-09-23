Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
За його інформацією внаслідок ракетного удару по 9-поверхівці у одному з під’їздів у будинку обвалились плити перекриття з 9 по 7 поверхи.
“Значних людських жертв вдалося уникнути через те, що переважна більшість мешканців будинку евакуювалася: з 53 квартир заселеними залишалися 10”, – зауважив Кириленко.
А тому, внаслідок цього удару не було жертв, лише одна людина була травмована.
Кириленко додав, що це – чергове свідчення того, що евакуація може врятувати життя. Він закликав мешканців Донеччини виїхати з зони активних бойових дій. аби не ризикувати собою.
“Не легковажте! Евакуюйтеся – усім надаємо таку можливість, причому абсолютно безкоштовно”, – резюмував він.
- У ніч на 23 вересня російські окупанти здійснили масований обстріл Запоріжжя. Окупанти випустили по місту 10 ракет, завдавши значних руйнувань. Не обійшлось без поранених.