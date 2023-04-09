Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Зазначено, що в Запорізькій області, в результаті атаки сталося часткове руйнування житлового будинку з подальшим загорянням на площі 100 кв. м. Крім того, вибуховою хвилею частково пошкоджені сусідні будинки і вікна у будівлях, які розташовані поряд.

Наголошено, що станом на 8:00 на місці події загинуло 2 людей, 50-річний батько і 11-річна донька. З-під завалів співробітники ДСНС врятували 46-річну матір, яку передали лікарям швидкої.

Також додається, що рятувальники оперативно ліквідували займання та провели розбір конструкцій і окремих елементів. Станом на 8:00 пошук постраждалих та аварійно-рятувальні роботи завершені. На ліквідацію наслідків від ГУ ДСНС залучалося 35 чоловік особового складу та 7 одиниць пожежно-рятувальної техніки.