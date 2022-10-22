Від ранку по всій території України лунає повітряна тривога. Російські окупанти укотре випустили низку ракет по території України. Зафіксовано "прильоти" у Волинській області.

Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

За його словами, по регіону поцілило декілька російських ракет. На даний час на місті “прильотів” працюють всі відповідні служби.

Куди влучили ракети не повідомляється, однак після вибухів у деяких населених пунктах Волині зникли світло та вода, а також погіршився зв’язок.

“Звертаюсь до усіх – зберігайте спокій. Наразі повітряна тривога триває. За можливості перебувайте в укриттях”, – повідомив Погуляйко.

Він також закликав жителів не поширювати фото та відео з наслідками влучань.

Тим часом мер Луцька Ігор Поліщук повідомив, що російська ракета поцілила в об’єкт енергетичної інфраструктури міста, внаслідок чого частина Луцька залишилась без світла.

За його словами, ударною хвилею пошкоджено приватний будинок, одна людина отримала опіки.