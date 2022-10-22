Про це повідомили у міській раді Хмельницького.
Сьогодні вранці російські окупанти завдали декілька ракетних ударів по Хмельницькій області.
Після цього у місті Хмельницький зникло світло.
У міській раді попередили, що зі зникненням електроенергії у місті згодом зникне й водопостачання. тому просять місцевих жителів зробити запаси води.
На даний час невідомо, куди поцілили окупанти та масштаби наслідків обстрілів.
Додамо, що від ранку у всіх областях України – окрім тимчасово окупованого Криму – звучить повітряна тривога. У деяких містах пролунали вибухи. Станом на 10:10 повітряна тривога продовжується.
- 22 жовтня у чотирьох українських регіонах відключатимуть електропостачання. Причина – критичне збільшення споживання електроенергії.