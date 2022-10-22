Від ранку по всій Україні триває повітряна тривога. У низці регіонів пролунали вибухи. Зокрема й на Хмельниччині, де після ударів зникла електроенергія.

Про це повідомили у міській раді Хмельницького.

Сьогодні вранці російські окупанти завдали декілька ракетних ударів по Хмельницькій області.

Після цього у місті Хмельницький зникло світло.

У міській раді попередили, що зі зникненням електроенергії у місті згодом зникне й водопостачання. тому просять місцевих жителів зробити запаси води.

На даний час невідомо, куди поцілили окупанти та масштаби наслідків обстрілів.

Додамо, що від ранку у всіх областях України – окрім тимчасово окупованого Криму – звучить повітряна тривога. У деяких містах пролунали вибухи. Станом на 10:10 повітряна тривога продовжується.