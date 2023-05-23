Російські окупаційні війська завдали авіаракетного удару по Авдіївці на Донеччині. Поранено щонайменше двох осіб.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко

Кириленко зазначив, що унаслідок авіаракетного удару росіян по Авдіївці поранень зазнали щонайменше двоє осіб. Наслідки ударів він також показав на фото.

За словами Кириленка, окупанти систематично знищують місто.

“Авдіївка з 2014 року гідно й стійко витримує рашистську навалу. У своєму прагненні її підкорити рашисти вдаються до тактики випаленої землі”, – наголосив очільник області.

Кириленко додав, що в Авдіївці залишаються понад 1700 осіб, які щоденно наражають себе на смертельну небезпеку.

“Можливості й засоби для евакуації є. Усі цивільні мають покинути зону активних бойових дій. Життя – безцінне. Евакуюйтеся!”, – закликав він.