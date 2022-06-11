11 червня російські загарбники укотре здійснили артилерійський обстріл Дніпропетровської області. Знову під вогнем окупантів опинився Криворізький район.

Про це у Facebook повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Він написав, що ніч в області минула без сигналів повітряної тривоги, однак без обстрілів не обійшлось.

Так, з артилерії та РСЗВ “Ураган” окупанти обстріляли дві громади у Криворізькому районі – Зеленодольську та Широківську.

Унаслідок ворожих обстрілів поранення отримали двоє мирних мешканців. Їх довелось ушпиталити.

Окрім цього, ворожими обстрілами пошкоджено будинки, старостат та будинок культури.

Також унаслідок обстрілів без електроенергії та газу залишились мешканці села Велика Костромка.