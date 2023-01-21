Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
За його інформацією напередодні, близько 5 ранку, з Росії на територію України незаконно намагалась проникнути група з 6 осіб..
Живицький уточнив, що ДРГ рухалась з території РФ до Юнаківської громади на Сумщині.
Українські військові відкрили вогонь по росіянах, після чого вони втекли, додав Живицький, подякувавши ЗСУ.
- Російському агенту присудили 15 років позбавлення волі через розвідку прикордонної території Сумської області. Отриману від нього інформацію окупанти планували використати для підготовки прориву ДРГ.