Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

За його інформацією напередодні, близько 5 ранку, з Росії на територію України незаконно намагалась проникнути група з 6 осіб..

Живицький уточнив, що ДРГ рухалась з території РФ до Юнаківської громади на Сумщині.

Українські військові відкрили вогонь по росіянах, після чого вони втекли, додав Живицький, подякувавши ЗСУ.