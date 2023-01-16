Головний редактор російського The Village опублікував матеріал щодо турів блогерів з РФ у зруйнований Маріуполь. Редакція зауважила, що поїздки проводять в "разрушенном, завоеванном и присоединенном городе". Пізніше автори виправили формулювання.

Про це повідомила російська редакція The Village.

Спершу матеріал опублікували з підписом: “Где искать эстетику в Мариуполе? Лев Левченко описывает лукбук туристов в разрушенном, завоеванном и присоединенном городе — они теперь приезжают туда фоткаться на фоне клевых заброшек”. У матеріалі автор зазначив про неприпустимість естетизації турів у Маріуполь, які практикують російські блогери.

Редакція визнала незаконний “референдум”, назвавши території завойованими та приєднаними.

Пізніше на сайті змінили заголовок, додавши: “Мы изменили заголовок и обложку, чтобы посыл не вводил наших читателей в заблуждение — в этой статье мы разоблачаем и изучаем возмутительное явление “блог-туров в Мариуполь”, а не поддерживаем его”.

Натомість формулювання щодо “клевых заброшек”, які стали могилами для тисяч людей, досі залишається у Twitter.

Автор навів приклади російських блогерів, серед яких “Катя Снєп” й співачка у TikTok Валентина Коробейнікова. Дівчини приїхали до зруйнованого Маріуполя, аби влаштувати фотосесії на фоні зруйнованого росіянами міста.

Співачка додала, що виклала пост, бо “мандрує своєю країною”, а не, щоб показати, що “руські погані”. Вони обидві відмовилися коментувати The Village свої пости, але менеджер Коробейнікової сказав, що “артистка подорожує в різних країнах та містах пострадянського простору”, тому “важко тут щось коментувати”.







Російська редакція The Village написала про тури блогерів в зруйнований РФ Маріуполь, визнавши «референдум» // 4 фото

“Коментувати справді складно. У самій по собі романтизації руїн немає нічого нового: це традиції вже років двісті, але одна справа гуляти по руїнах середньовічного замку, інша — позувати на тлі будинків, де ще рік тому було спокійне мирне життя”, — написала свою думку російська редакція.