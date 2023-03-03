Російська служба BBC встановила імена 16 071 російського військового, який загинув у повномасштабній російсько-українській війні. За даними видання, втрати РФ продовжують рости.

Про це повідомляє російська служба BBC

Загалом, як пише видання, вдалося підтвердити загибель 16 071 російського військового. Третина всіх цих втрат припадає на тих, хто до початку вторгнення не був пов’язаний з армією. Йдеться про добровольців, мобілізованих, ув’язнених та найманців ПВК.

“Ми спираємося тільки на підтверджені повідомлення про загибель, тому зібрані дані не відображають реальний рівень втрат”, — пишуть в BBC.

За останній тиждень російська служба BBC разом з виданням “Медіазона” підтвердили імена ще 935 загиблих.

Протягом 2022 року російські джерела щотижня зазвичай повідомляли про 250-300 загиблих. Втім, у січні ці цифри подвоїлися, а в лютому продовжили зростати.

Також загальні безповоротні втрати РФ, тобто поранені, вбиті чи зниклі безвісти, можуть становити щонайменше 144 500 осіб.

Зазначається, що цю цифру отримано на основі спостережень Центру військово-морського аналізу США, згідно з якими на кожного загиблого російського військового під час війни в Україні припадає в середньому близько трьох із половиною поранених. У цю цифру не входять ті, хто воював на боці Росії у складі “народних міліцій” Донецька і Луганська.